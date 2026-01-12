​أفاد مصدر عسكري سوري، بصد محاولتي تسلل لقوات الديمقراطية في ريف ، فيما أعلنت "قسد" عن رد هجوم في ريف .

ونقلت وكالة " " عن مصدر عسكري، "الجيش يصد محاولتي تسلل لقسد في ريف الشمالي".



الى ذلك، قال مصدر عسكري سوري، "تعزيزات لقسد في دير حافر تضم قوات من حزب وفلول النظام المخلوع".



وأضاف "قسد مستمرة في إرسال أرتال عسكرية تضم دبابات ومدرعات لجبهتي دير حافر ومسكنة بريف حلب".



من جانبها قالت "قسد"، "قواتنا ردت على هجوم شنه مسلحون تابعون لحكومة دمشق على نقاط لنا في بلدة أبو حمام بريف ".



