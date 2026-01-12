الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
ترامب يهدد بفرض رسوم على من يتعامل تجاريا مع إيران
دوليات
2026-01-12 | 16:53
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
663 شوهد
هدد الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
، بفرض رسوم جمركية على أي دولة تتعامل تجاريا مع
إيران
.
وقال
ترامب
، "أي دولة تمارس التجارة مع
إيران
ستدفع رسوما جمركية مقدارها 25% على أي تعامل تجاري مع
الولايات المتحدة
".
وأضاف "سنفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على أي دولة تتعامل تجاريا مع إيران"، مردفا "
أي دولة تتعامل تجاريا مع إيران ستدفع رسوما جمركية بنسبة 25% على جميع تعاملاتها معنا".
وكان مسؤول أمريكي، قال، الاثنين، إن الخطط الأمريكية لسيناريو عسكري محتمل ضد إيران وصلت إلى مرحلة متقدمة من الصياغة والتطوير.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
ترامب يعلن "عقوبة" لمن يتعامل مع ايران "تجاريًا"
00:17 | 2026-01-13
بعد ترامب.. ماكرون يهدد بفرض رسوم على الصين
11:41 | 2025-12-07
السوداني يتحدث عن الولاية الثانية وحصر السلاح وتعامل أمريكا مع ايران
15:05 | 2025-12-27
لهذا السبب.. ترامب يلوح بفرض العقوبات على اسبانيا
03:53 | 2025-10-15
العثور على الطفل كرار الذي اختفى في بسماية منذ 24 ساعة
محليات
33.45%
13:15 | 2026-01-12
العثور على الطفل كرار الذي اختفى في بسماية منذ 24 ساعة
13:15 | 2026-01-12
تحذيرات عاجلة من صباح الغد في العراق
محليات
24.1%
10:10 | 2026-01-12
تحذيرات عاجلة من صباح الغد في العراق
10:10 | 2026-01-12
انخفاض جديد في أسعار الدولار بالأسواق العراقية
اقتصاد
23.87%
04:00 | 2026-01-11
انخفاض جديد في أسعار الدولار بالأسواق العراقية
04:00 | 2026-01-11
الامطار تأخذ العراق جولة لنهاية الأسبوع.. وتوقعات ببرد لم تشهده بغداد منذ ستينيات القرن الماضي
أخبار الطقس
18.58%
01:17 | 2026-01-12
الامطار تأخذ العراق جولة لنهاية الأسبوع.. وتوقعات ببرد لم تشهده بغداد منذ ستينيات القرن الماضي
01:17 | 2026-01-12
من الأخير
الإطار ينتظر حبل الصدر للنجاة من بئر المالكي - من الأخير م٢ - حلقة ١١٤ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-12
من الأخير
الإطار ينتظر حبل الصدر للنجاة من بئر المالكي - من الأخير م٢ - حلقة ١١٤ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-12
Live Talk
رقص الشوارع بين القبول المجتمعي وحرية التعبير - Live Talk - الحلقة ٢٠١ | 2025
10:30 | 2026-01-12
Live Talk
رقص الشوارع بين القبول المجتمعي وحرية التعبير - Live Talk - الحلقة ٢٠١ | 2025
10:30 | 2026-01-12
ناس وناس
بغداد المشتل - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٨ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-12
ناس وناس
بغداد المشتل - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٨ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-12
عشرين
رئاسة الوزراء.. كل الطرق تؤدي الى التسوية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥١ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-10
عشرين
رئاسة الوزراء.. كل الطرق تؤدي الى التسوية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥١ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-10
Biotic
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
Biotic
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
حصاد السومرية
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
حصاد السومرية
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
الهوا الك
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
الهوا الك
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
هنادي وليان
من صحة المعدة إلى صحة البشرة! - هنادي وليان - الحلقة ١٨ | 2025
14:30 | 2026-01-08
هنادي وليان
من صحة المعدة إلى صحة البشرة! - هنادي وليان - الحلقة ١٨ | 2025
14:30 | 2026-01-08
من الأخير
الإطار ينتظر حبل الصدر للنجاة من بئر المالكي - من الأخير م٢ - حلقة ١١٤ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-12
من الأخير
الإطار ينتظر حبل الصدر للنجاة من بئر المالكي - من الأخير م٢ - حلقة ١١٤ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-12
Live Talk
رقص الشوارع بين القبول المجتمعي وحرية التعبير - Live Talk - الحلقة ٢٠١ | 2025
10:30 | 2026-01-12
Live Talk
رقص الشوارع بين القبول المجتمعي وحرية التعبير - Live Talk - الحلقة ٢٠١ | 2025
10:30 | 2026-01-12
ناس وناس
بغداد المشتل - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٨ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-12
ناس وناس
بغداد المشتل - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٨ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-12
عشرين
رئاسة الوزراء.. كل الطرق تؤدي الى التسوية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥١ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-10
عشرين
رئاسة الوزراء.. كل الطرق تؤدي الى التسوية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥١ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-10
Biotic
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
Biotic
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
حصاد السومرية
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
حصاد السومرية
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
الهوا الك
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
الهوا الك
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
لقطات
ضغط السياسيين على الفنانات قبل وبعد 2003 | مايك السومرية
17:00 | 2026-01-08
لقطات
ضغط السياسيين على الفنانات قبل وبعد 2003 | مايك السومرية
17:00 | 2026-01-08
مستشار ترامب لـ السومرية: 7 خيارات للرئيس الأمريكي ردا على قمع التظاهرات في ايران
01:48 | 2026-01-13
انشق وانضم لحزب يعاديه.. بريطانيا "حائرة" بسياسي من أصول عراقية بسبب "انقلاب مواقفه"
01:21 | 2026-01-13
بطولة كأس العالم مهددة بهجمات للمسيرات
01:19 | 2026-01-13
ترامب يعلن "عقوبة" لمن يتعامل مع ايران "تجاريًا"
00:17 | 2026-01-13
الجيش الإسرائيلي يعلق على احتجاجات إيران: شأن داخلي
17:33 | 2026-01-12
دمشق تعلن صد محاولتي تسلل لـ"قسد" في ريف الرقة
16:49 | 2026-01-12
