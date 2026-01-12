ترامب يهدد بفرض رسوم على من يتعامل تجاريا مع إيران

هدد الرئيس الأمريكي ، بفرض رسوم جمركية على أي دولة تتعامل تجاريا مع .



وقال ، "أي دولة تمارس التجارة مع ستدفع رسوما جمركية مقدارها 25% على أي تعامل تجاري مع ".

وأضاف "سنفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على أي دولة تتعامل تجاريا مع إيران"، مردفا " أي دولة تتعامل تجاريا مع إيران ستدفع رسوما جمركية بنسبة 25% على جميع تعاملاتها معنا".