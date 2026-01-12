الجيش الإسرائيلي يعلق على احتجاجات إيران: شأن داخلي

وذكر المتحدث باسم الجيش أنه "في الأيام الأخيرة تم ترويج إشاعات كثيرة نظرا للوضع في ".وأضاف: "مثلما أوضحنا في الماضي يبقى الجيش مستعدا دفاعيا وفي حالة جاهزية للتعامل مع سيناريوهات مفاجئة إذا لزم الأمر".وطلب المتحدث باسم الإسرائيلية من الجمهور عدم الانسياق والانجرار وراء الشائعات المنتشرة على خلفية التوتر المتعلق بإيران، ودعا لعدم الترويج لها.وتشهد إيران احتجاجات متواصلة في البلاد منذ أواخر 2025 على خلفية الانخفاض الحاد في قيمة الإيراني وارتفاع الأسعار، وامتدت الاحتجاجات إلى أكثر من 20 مدينة إيرانية، بينما تعهدت السلطات بمعالجة المشكلات الاقتصادية، إلا أنها تعهدت أيضا بمواجهة أعمال العنف والتخريب.