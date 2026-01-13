ترامب يعلن "عقوبة" لمن يتعامل مع ايران "تجاريًا"

وقال في منشور على تروث سوشيال "اعتبارا من الآن، ستدفع أي دولة تتعامل تجاريا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية رسوما جمركية 25 بالمئة على جميع المعاملات مع ".وأضاف ترامب دون تقديم تفاصيل "هذا الأمر نهائي وقاطع"، فيما لم يصدر عن أي وثائق رسمية بشأن هذه السياسة على موقعه الإلكتروني، كما لم تُنشر أي معلومات حول الأساس القانوني الذي سيستند إليه ترامب لفرض الرسوم، أو ما إذا كانت ستشمل جميع شركاء التجاريين.ويمتلك تعاملات تجارية مع تبلغ حوالي 10 مليار دولار سنويًا.