بطولة كأس العالم مهددة بهجمات للمسيرات

وستمثل لكرة القدم اختبارا حقيقيا لتعهد بالحفاظ على أمن ، حيث من المتوقع أن يزورها أكثر من مليون شخص لحضور البطولة، بالإضافة إلى مليارات آخرين سيتابعون المباريات من الخارج.وقالت وزيرة الأمن الداخلي في بيان: "ندخل حقبة جديدة للدفاع عن تفوقنا الجوي لحماية حدودنا وداخل الولايات المتحدة".وتقوم شركات الدفاع بتطوير مجموعة من التقنيات التي تهدف إلى مكافحة الطائرات المسيرة، بما في ذلك برامج التتبع وأجهزة الليزر والموجات الدقيقة، التي تستخدم في الاتصالات اللاسلكية والرادار والتقنيات العلمية، إضافة إلى الرشاشات الآلية ذاتية التشغيل.ولم تحدد الوزارة التقنيات التي ستنشرها في مواقع .يأتي هذا الإعلان بعد أسابيع من إعلان التابعة لوزارة الأمن الداخلي أنها منحت 11 ولاية تستضيف مباريات كأس العالم 250 مليون دولار لشراء تقنيات مضادة للطائرات المسيرة.وفي الصيف الماضي، دعت حاكمة الديمقراطية كاثي هوتشول الرئيس الجمهوري إلى تعزيز الدعم الاتحادي للدفاع ضد هجمات الطائرات المسيرة.