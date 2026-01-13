انشق وانضم لحزب يعاديه.. بريطانيا "حائرة" بسياسي من أصول عراقية بسبب "انقلاب مواقفه"

وذكرت الديلي ميل ان وزير المالية السابق عن قال اليوم اثناء انضمامه الى حركة الإصلاح ان مريضة اقتصاديا واجتماعيا وتتعرض لتهديد من "الإسلاميين المتطرفين".وأضافت ان "السياسي ورجل الأعمال المولود في كان يبتسم ابتسامة عريضة وهو يقف بجانب ، على الرغم من أنه قال ذات مرة إنه سيكون "خائفاً" من العيش في بلد يحكمه فاراج".وتشير الى ان زهاوي البالغ من العمر 58 عاماً، والذي شغل مناصب وزارية في عهد أربعة رؤساء وزراء، عاد من تقاعده السياسي اليوم ليصبح أبرز شخصية محافظة تنشق إلى حزب الإصلاح منذ أن أصبحت كيمي بادينوش زعيمة الحزب، وكان وزيرا للقاحات في حكومة خلال جائحة كوفيد، ووزير مالية لفترة وجيزة في 2022، لكن المليونير اضطر لاحقاً إلى من منصبه كرئيس لحزب المحافظين بسبب مشاكله الضريبية قبل أن يتنحى عن منصبه كنائب عن دائرة أبون آفون في الانتخابات الأخيرة.ونقلت الديلي ميل عن مصدر من قوله إن "انشقاقه جاء بعد أن توسل "عدة مرات" للحصول على مقعد في دون جدوى"، مضيفا: "بالنظر إلى أنه طُرد بسبب مشاكله الضريبية المشبوهة، فإن هذا لم يكن ليحدث أبداً، انشقاقه يخبرك بكل ما تحتاج لمعرفته عن كون حزب الإصلاح مستودعاً للسياسيين الملطخين بالعار".