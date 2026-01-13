مستشار ترامب لـ السومرية: 7 خيارات للرئيس الأمريكي ردا على قمع التظاهرات في ايران

وقال صوما لـ ، ان "الرئيس الأمريكي قد يلجأ الى حزمة تصعيدية متعددة المسارات تجاه ، منها فرض عقوبات اقتصادية جديدة على قائد الحرس الثوري ومسؤولي القضاء والامن المتورطين بقمع التظاهرات إضافة الى المؤسسات الإعلامية والأمنية الرسمية"، مبينا انه "قد يلجأ أيضا الى توسيع العقوبات الثانوية على البنوك التي تتعامل مع وعلى شركات النفط والبترو كيماويات".وأضاف ان " سيشدد الرقابة على تهريب النفط الايراني خصوصا عبر ودول وسيطة في واسيا، حيث ان هذا المسار هو الاقرب لانه يحقق ضغطا قويا دون تكلفة عسكرية"، لافتا الى انه "يمكنه توسيع تصنيف الحرس الثوري كمنظمة ارهابية عمليا وماليا والسعي الى اعتبار القمع جرائم ضد الانسانية في المحافل الدولية ودعم دعاوى قانونية دولية ضد شخصيات ايرانية بارزة".وذكر انه "بالإمكان دعم الاعلام الفارسي المعارض وفتح قنوات تواصل غير مباشرة مع شخصيات معارضة في الخارج"، لافتا الى ان "ترامب يفضل هذا الاسلوب لانه يضعف شرعية النظام دون التزام امريكي مباشر".واكد ان "بإمكان الرئيس كذلك الضغط على اوروبا لوقف سياسة الاحتواء، وعلى الامم المتحدة في تشكيل لجان تحقيق واستخدام الانسان لعزل ايران سياسيا"، موضحا انه "ممكن ان يأمر بضربات سيبرانية وعمليات استخبارية ضد اجهزة القمع وشبكات الحرس الثوري خارج ايران، وفي جميع الاحوال اذا ترافق القمع مع تهديد مباشر للمصالح الأميركية، فللرئيس الصلاحية باتخاذ اي اجراء يراه مناسبا".