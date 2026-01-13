الصفحة الرئيسية
الجيش الإسرائيلي يعلق على احتجاجات إيران: شأن داخلي
المالية: العراق حقق ثاني اعلى درجة تحسن في الحكومة عالميًا
دوليات
2026-01-13 | 02:27
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
السومرية
نيوز-اقتصاد
أعلنت
وزارة المالية
اليوم الثلاثاء، تحقيق
العراق
ثاني اعلى درجة تحسن عالميا في مؤشرات الحوكمة الدولية.
وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "
العراق
حقق إنجازاً دولياً جديداً ضمن تقرير مؤشرات الحوكمة العالمية (WGI) الصادر في كانون الأول 2024، حسب وكالتي فيتش وستاندرد آند بورز ،حيث سجل العراق ثاني أعلى درجة تحسن على مستوى العالم على أساس سنوي، مما يعكس نجاح الخطوات الإصلاحية التي تتبناها الحكومة في مؤسسات الدولة".
وأشارت الى ان "البيانات الرسمية للمؤشرات العالمية كشفت عن تحسن ملموس في درجات الحوكمة العالمية للعراق، حيث ارتفع من 29.5 نقطة في عام 2023 إلى 32.5 نقطة في عام 2024. هذا الارتفاع يمثل مؤشر إيجابي على فاعلية السياسات المالية والإدارية المتبعة لتعزيز الشفافية والكفاءة".
وأوضحت انه "وفقاً للتقرير، تركزت أكبر المكاسب السنوية في ثلاثة قطاعات حيوية، وهي: كفاءة الحكومة: سجلت ارتفاعاً بمقدار (+4.6 نقطة)، مكافحة الفساد: حققت تقدماً بواقع (+4.3 نقطة)، الجودة التنظيمية: ارتفعت بمقدار (+4.0 نقطة)".
وبينت انه "لم يقتصر التقدم على الجوانب الإدارية فحسب، بل أشارت مؤشرات الحوكمة إلى تحسن ملحوظ وشامل في عدة محاور رئيسية، مما يعزز ثقة
المجتمع الدولي
والجهات المانحة والمستثمرين في البيئة العراقية، وهي: حرية التعبير والمساءلة، الاستقرار السياسي وغياب العنف، وكفاءة الأداء الحكومي، الى جانب الجودة التنظيمية وسيادة القانون ومكافحة الفساد ".
واشار التقرير الى أن "هذا التقدم الملحوظ جاء نتيجة الالتزام ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، والعمل على أتمتة الإجراءات المالية وتعزيز مبادئ الحوكمة الإلكترونية، فضلا عن استمرار الجهود للحفاظ على هذا النتاج الإيجابي بما يخدم المصلحة الوطنية العليا ويعزز مكانة العراق في المؤشرات الدولية".
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
صادرات العراق النفطية تسجل أعلى مستوى في 9 أشهر خلال تشرين الثاني 2025
05:19 | 2025-12-06
العراق يحقق المركز الثاني عالمياً في بطولة الكيوكوشنكاي
14:02 | 2025-12-13
تقرير دولي: العراق الثاني عالميا في استيراد "عرق الأوزو"
10:09 | 2025-11-10
عالميا.. الذهب يسجل أعلى مستوى في أسبوعين
04:39 | 2025-11-26
العثور على الطفل كرار الذي اختفى في بسماية منذ 24 ساعة
محليات
36.99%
13:15 | 2026-01-12
العثور على الطفل كرار الذي اختفى في بسماية منذ 24 ساعة
13:15 | 2026-01-12
تحذيرات عاجلة من صباح الغد في العراق
محليات
23.58%
10:10 | 2026-01-12
تحذيرات عاجلة من صباح الغد في العراق
10:10 | 2026-01-12
توضيح حكومي يخص احتساب الشهادات للموظفين
محليات
21.12%
14:48 | 2026-01-12
توضيح حكومي يخص احتساب الشهادات للموظفين
14:48 | 2026-01-12
الامطار تأخذ العراق جولة لنهاية الأسبوع.. وتوقعات ببرد لم تشهده بغداد منذ ستينيات القرن الماضي
أخبار الطقس
18.32%
01:17 | 2026-01-12
الامطار تأخذ العراق جولة لنهاية الأسبوع.. وتوقعات ببرد لم تشهده بغداد منذ ستينيات القرن الماضي
01:17 | 2026-01-12
