السويد تحذر من سياسة أمريكا التوسعية.. سنكون هدفها القادم

وفي معرض شرحها لضرورة تعزيز صناعة التعدين، حذّرت بوش من أن "الموارد المعدنية قد تجذب الرئيس الأميركي ، ما يجعل السويد هدفاً ذا أولوية بعد ". بحسب ما أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم الثلاثاء.وقالت نائبة رئيس وزراء السويد: "لذلك، يجب أن نقرر بأنفسنا كيفية إدارة مواردنا. أريد أن تكون السويد صعبة المنال، وأن يواجه قادة مثل ، صعوبة أكبر في السيطرة على السويد".ووفقاً لبوش، فإن المعادن والعناصر الأرضية النادرة تعد جزءا مهما من التكنولوجيا الحديثة، وتملك السويد في أرضها 7 عناصر من أصل 17 عنصراً من المعادن الأرضية النادرة.وأوضحت بوش أن الحكومة تخطط لتقديم استراتيجية "أكثر راديكالية" لصناعة المعادن، مع التركيز على تعزيز أمن الإمدادات واستقلال السويد.وتابعت: "نحن بحاجة إلى البدء في التفكير باتجاه أكثر راديكالية، بالنظر إلى أن تغزو الآن دولاً بعينها وتعلن سيطرتها على كل شيء".وكان ، قد صرح أمس الاثنين، بأن موقف بشأن غرينلاند، "يخلق حالة من عدم اليقين داخل (الناتو)".