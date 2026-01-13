ترامب: لن نسمح لروسيا والصين بالسيطرة على غرينلاند

وقال في تصريحات صحفية أن موقفه بشأن لم يتغير، وأنهم يريدون "امتلاكها"، مجددا التأكيد على أنه بذلك "يقدم خدمة" للدول الأوروبية.وأضاف: "لا نريد أن تذهب أو إلى غرينلاند. وإذا لم نسيطر نحن عليها فستصبح روسيا أو الصين جارتكم (الدول الأوروبية). هذا لن يحدث".وشدد على أن إدارته عازمة على المضي في هذا الموقف.وأشار إلى رغبته في التوصل إلى اتفاق مع بشأن غرينلاند، لكنه شدد على أنه إذا لم يتحقق ذلك، فإنهم مستعدون لاستخدام "الطريق الصعب" لتحقيق هذا الهدف.وتتبع غرينلاند للدنمارك وتتمتع بحكم ذاتي، وتعتبر أكبر جزيرة في العالم، ولها موقع مركزي في منطقة القطب المتجمد الشمالي، التي تكتسب أهمية متزايدة نظرا لذوبان الجليد بسبب أزمة المناخ وفتح طرق تجارية جديدة.وتقع غرينلاند، إحدى المنطقتين المتمتعتين بالحكم الذاتي في مملكة الدنمارك، إضافة إلى جزر فارو، على بعد أكثر من 2900 كيلومتر عن الدنمارك.