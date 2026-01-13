من هو الكاتب المطيري الذي توفي الاحد الماضي؟

سبب وفاة الكاتب بدر المطيريونعى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وفاة الكاتب الكويتي الشهير بدر المطيري، الذي رحل عن عالمنا يوم الأحد بعد سنوات طويلة من المعاناة.ويرجع سبب وفاة الكاتب الكويتي بدر المطيري، إلى إصابته في السنوات الأخيرة بأزمات صحية متتالية، منها جلطات في الدم وأوراقا، ما أثرت على حالته الصحية والجسدية، ليتدهور وضعه الصحي سريعًا.واقيمت مراسم دفن الكاتب الكويتي، أمس الاثنين في مقبرة الصليبيخات، بعد صلاة العصر، وشهدت الجنازة ومراسم الدفن حضور محبيه وزملائه وأفراد عائلته.من هو بدر المطيري؟يعد بدر المطيري كاتبا كويتيا شهيرًا.وعرف المطيري بالروايات المؤثرة وسردة لتجاربه الشخصية بأسلوب أدبي مؤثر من أشهر أعماله، أعوام الظلام" الشهيرة، التي ترصد محنة المطيري في السجن، والتي تحولت لمسلسل درامي من المقرر عرضه العام الحالي، إخراج ، بطولة حمد الغماني وإيمان وشوق .وفي عام 2000 تم ضبط بدر المطيري بتهمة صدور حكم بسجنه لمدة 7 سنوات على خلفية تهمة تعاطي ، وبعد عام و8 أشهر خرج من السجن بعد إثبات براءته.وأكدت التحقيقات أن "شخصًا مجهولًا لم يتم القبض عليه حتى اليوم، انتحل شخصية بدر المطيري من خلال تزوير صورة جواز سفره بشكل احترافي، ليتحمل المطيري كل جرائم ذلك المنتحل للصفة ومتعاطي المخدرات".وكان قد سرد المطيري قصته المؤثرة في مقابلة عبر الإنترنت على مدى 6 ساعات وشاهد الملايين قصة.