ايران ترد على ألمانيا بعد تصريح "الأيام الأخيرة": اخجلوا من أنفسكم!

وقال عراقجي على منصة "إكس"، "من بين جميع الحكومات، ربما تكون حكومة هي الأسوأ استعدادا لمعالجة قضايا حقوق الإنسان، والسبب بسيط: ازدواجية معاييرها الصارخة على مدى السنوات الماضية قد قضت على أي ذرة من مصداقيتها".وأضاف: "عندما تهزم إرهابيين يقتلون مدنيين ورجال شرطة، يسارع المستشار الألماني إلى التصريح بأن العنف تعبير عن الضعف. فماذا يقول السيد ميرتس إذن عن دعمه المطلق للمذبحة الجماعية التي راح ضحيتها 70 ألف فلسطيني في ؟".وتابع: "كما يتذكر الإيرانيون إشادة السيد ميرتس البغيضة بإسرائيل عندما قصفت منازل ومتاجر في بلادنا الصيف الماضي. فقد أصر المستشار الألماني على أن هذا العنف غير المبرر وغير القانوني كان بمثابة خدمة تقدمها لأوروبا من خلال تنفيذ أعمالها القذرة".وأضاف الوزير الإيراني: "هذا فضلا عن صمت ألمانيا حيال اختطاف لرئيس دولة مؤخرا (في إشارة إلى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو)".وختم منشوره قائلا: "أرجوكم اخجلوا من أنفسكم. بل الأفضل أن تكف ألمانيا عن تدخلها غير القانوني في منطقتنا، بما في ذلك دعمها للإبادة الجماعية والإرهاب".