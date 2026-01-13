الصفحة الرئيسية
ايران ترد على ألمانيا بعد تصريح "الأيام الأخيرة": اخجلوا من أنفسكم!
دوليات
2026-01-13 | 08:02
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
645 شوهد
رد
وزير الخارجية الإيراني
،
عباس عراقجي
، اليوم الثلاثاء، على المستشار الألماني
فريدريش ميرتس
الذي قال إن "النظام في
إيران
يعيش أيامه الأخيرة".
وقال عراقجي على منصة "إكس"، "من بين جميع الحكومات، ربما تكون حكومة
ألمانيا
هي الأسوأ استعدادا لمعالجة قضايا حقوق الإنسان، والسبب بسيط: ازدواجية معاييرها الصارخة على مدى السنوات الماضية قد قضت على أي ذرة من مصداقيتها".
وأضاف: "عندما تهزم
إيران
إرهابيين يقتلون مدنيين ورجال شرطة، يسارع المستشار الألماني إلى التصريح بأن العنف تعبير عن الضعف. فماذا يقول السيد ميرتس إذن عن دعمه المطلق للمذبحة الجماعية التي راح ضحيتها 70 ألف فلسطيني في
غزة
؟".
وتابع: "كما يتذكر الإيرانيون إشادة السيد ميرتس البغيضة بإسرائيل عندما قصفت منازل ومتاجر في بلادنا الصيف الماضي. فقد أصر المستشار الألماني على أن هذا العنف غير المبرر وغير القانوني كان بمثابة خدمة تقدمها
إسرائيل
لأوروبا من خلال تنفيذ أعمالها القذرة".
وأضاف الوزير الإيراني: "هذا فضلا عن صمت ألمانيا حيال اختطاف
الولايات المتحدة
لرئيس دولة مؤخرا (في إشارة إلى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو)".
وختم منشوره قائلا: "أرجوكم اخجلوا من أنفسكم. بل الأفضل أن تكف ألمانيا عن تدخلها غير القانوني في منطقتنا، بما في ذلك دعمها للإبادة الجماعية والإرهاب".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
تصريح جديد عن لجنة تجميد أموال الإرهابيين: ممثلنا لم يحضر الجلسة الاخيرة
05:00 | 2025-12-06
رئيس الجمهورية يدعو لضبط النفس بعد الاحداث السورية الأخيرة
06:49 | 2026-01-08
الأنواء ترد على "هواة الطقس" بعد حديث "المنخفض العميق"
07:27 | 2025-11-21
المالية ترد على تصريح وزير العمل: مبالغ حساب الحماية الاجتماعية لم تسحب وإنما تم تجميدها
04:34 | 2025-11-23
الخارجية
الايرانية
وزير الخارجية الإيراني
الولايات المتحدة
نيكولاس مادورو
فريدريش ميرتس
عباس عراقجي
إسرائيل
ألمانيا
مادورو
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
العثور على الطفل كرار الذي اختفى في بسماية منذ 24 ساعة
محليات
37.14%
13:15 | 2026-01-12
العثور على الطفل كرار الذي اختفى في بسماية منذ 24 ساعة
13:15 | 2026-01-12
توضيح حكومي يخص احتساب الشهادات للموظفين
محليات
22.6%
14:48 | 2026-01-12
توضيح حكومي يخص احتساب الشهادات للموظفين
14:48 | 2026-01-12
تحذيرات عاجلة من صباح الغد في العراق
محليات
22.6%
10:10 | 2026-01-12
تحذيرات عاجلة من صباح الغد في العراق
10:10 | 2026-01-12
الامطار تأخذ العراق جولة لنهاية الأسبوع.. وتوقعات ببرد لم تشهده بغداد منذ ستينيات القرن الماضي
أخبار الطقس
17.66%
01:17 | 2026-01-12
الامطار تأخذ العراق جولة لنهاية الأسبوع.. وتوقعات ببرد لم تشهده بغداد منذ ستينيات القرن الماضي
01:17 | 2026-01-12
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد طريق الزائرين - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٩ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-13
ناس وناس
بغداد طريق الزائرين - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٩ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-13
من الأخير
الإطار ينتظر حبل الصدر للنجاة من بئر المالكي - من الأخير م٢ - حلقة ١١٤ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-12
من الأخير
الإطار ينتظر حبل الصدر للنجاة من بئر المالكي - من الأخير م٢ - حلقة ١١٤ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-12
Live Talk
رقص الشوارع بين القبول المجتمعي وحرية التعبير - Live Talk - الحلقة ٢٠١ | 2025
10:30 | 2026-01-12
Live Talk
رقص الشوارع بين القبول المجتمعي وحرية التعبير - Live Talk - الحلقة ٢٠١ | 2025
10:30 | 2026-01-12
عشرين
رئاسة الوزراء.. كل الطرق تؤدي الى التسوية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥١ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-10
عشرين
رئاسة الوزراء.. كل الطرق تؤدي الى التسوية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥١ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-10
Biotic
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
Biotic
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
حصاد السومرية
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
حصاد السومرية
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
الهوا الك
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
الهوا الك
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
هنادي وليان
من صحة المعدة إلى صحة البشرة! - هنادي وليان - الحلقة ١٨ | 2025
14:30 | 2026-01-08
هنادي وليان
من صحة المعدة إلى صحة البشرة! - هنادي وليان - الحلقة ١٨ | 2025
14:30 | 2026-01-08
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد طريق الزائرين - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٩ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-13
ناس وناس
بغداد طريق الزائرين - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٩ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-13
من الأخير
الإطار ينتظر حبل الصدر للنجاة من بئر المالكي - من الأخير م٢ - حلقة ١١٤ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-12
من الأخير
الإطار ينتظر حبل الصدر للنجاة من بئر المالكي - من الأخير م٢ - حلقة ١١٤ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-1-2026 | 2025
13:00 | 2026-01-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-12
Live Talk
رقص الشوارع بين القبول المجتمعي وحرية التعبير - Live Talk - الحلقة ٢٠١ | 2025
10:30 | 2026-01-12
Live Talk
رقص الشوارع بين القبول المجتمعي وحرية التعبير - Live Talk - الحلقة ٢٠١ | 2025
10:30 | 2026-01-12
عشرين
رئاسة الوزراء.. كل الطرق تؤدي الى التسوية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥١ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-10
عشرين
رئاسة الوزراء.. كل الطرق تؤدي الى التسوية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥١ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-10
Biotic
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
Biotic
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
حصاد السومرية
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
حصاد السومرية
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
الهوا الك
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
الهوا الك
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
لقطات
ضغط السياسيين على الفنانات قبل وبعد 2003 | مايك السومرية
17:00 | 2026-01-08
لقطات
ضغط السياسيين على الفنانات قبل وبعد 2003 | مايك السومرية
17:00 | 2026-01-08
اخترنا لك
ترامب يعلق الاجتماعات مع إيران ويخاطب المحتجين: استمروا.. المساعدة قادمة اليكم
10:15 | 2026-01-13
الخارجية الروسية: تهديدات واشنطن بضرب ايران من جديد غير مقبولة
10:11 | 2026-01-13
ترامب يهدد سكان مينيسوتا: يوم الحساب والقصاص قادم
10:04 | 2026-01-13
إدارة ترامب تصنف الإخوان المسلمين في لبنان ومصر والأردن "منظمات إرهابية"
09:14 | 2026-01-13
حلم السيطرة على "غرينلاند" يتبدد.. النواب الأميركي يضرب طموحات ترامب بقيد قانوني
08:15 | 2026-01-13
من هو الكاتب المطيري الذي توفي الاحد الماضي؟
06:28 | 2026-01-13
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
