حلم السيطرة على "غرينلاند" يتبدد.. النواب الأميركي يضرب طموحات ترامب بقيد قانوني

وأفاد موقع "أكسيوس"، بان مشروع القانون "حول حماية سيادة " الذي صاغه الديمقراطي من غوميز، يمنع استخدام الأموال الفيدرالية لأي نشاط يؤدي إلى "توغل أو ضم أو شراء أو أي طريقة أخرى نحو امتلاك أو أي مسؤول أو جهاز تابع للحكومة الفيدرالية لغرينلاند".وتهدف المبادرة إلى الحد من القوات الأميركية المنتشرة في غرينلاند ومنع حملات لإقناع السكان المحليين لدعم استيلاء السلطات الأميركية على الجزيرة.وسبق لترامب أن أكد مراراً ضرورة أن تصبح غرينلاند جزءاً من الولايات المتحدة، وخلال ولايته الرئاسية الأولى، طرح فكرة شراء غرينلاند، وفي 13 مارس الماضي، أعرب عن ثقته بأن بلاده ستضم غرينلاند، ملوحاً بفرض رسوم جمركية مرتفعة على في حال رفضها التخلي عن الجزيرة.