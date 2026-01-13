إدارة ترامب تصنف الإخوان المسلمين في لبنان ومصر والأردن "منظمات إرهابية"

وقال وزير الخارجية الأميركي إن "هذه الإجراءات تأتي ضمن خطوات أولى لجهود إحباط العنف الذي تقوم به فروع ".وأضاف روبيو أن " سنستخدم جميع الأدوات المتاحة لديها من أجل حرمان هذه الفروع من الإخوان من موارد الانخراط في الإرهاب".