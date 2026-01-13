الخارجية الروسية: تهديدات واشنطن بضرب ايران من جديد غير مقبولة

وجاء في بيان : "تهديدات بشن ضربات عسكرية جديدة على أراضي الجمهورية الإسلامية غير مقبولة بتاتا".وأوضحت : "يجب على من يخططون لاستغلال الاضطرابات المفتعلة من الخارج كذريعة لتكرار العدوان على الذي ارتكب في يونيو 2025 أن يدركوا العواقب الوخيمة لمثل هذه الأعمال على الوضع في الشرق الأوسط، وعلى العالمي".يذكر أن الرئيس الأمريكي قد لوح بإمكانية توجيه ضربة عسكرية ضد إيران على خلفية الاحتجاجات، بينما حذر مسؤولون إيرانيون من أن إيران سترد على أي عمل عسكري أمريكي، مشيرة إلى أن الرد سيشمل أهدافا إسرائيلية.وكانت الاحتجاجات بدأت في إيران أواخر عام 2025 بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية، وتركزت الاحتجاجات بشكل أساسي على التقلبات الحادة في سعر الصرف وتأثيرها على أسعار الجملة والتجزئة.وفي عدة مدن إيرانية، تحولت الاحتجاجات إلى اشتباكات مع الشرطة، وترافقت مع هتافات مناهضة للنظام السياسي الحالي.وردا على ذلك خرجت أمس الاثنين مسيرات مليونية في مختلف مدن إيران دعما للثورة الإسلامية ورفضا للاحتجاجات المناوئة للنظام.