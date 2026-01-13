من الوسيط في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة؟

وقال : "نحن طرف في المفاوضات التي تهدف إلى تخفيف التوتر في المنطقة وتسوية النزاعات بين وطهران".وأشار إلى أن هناك توقعات بأن التوتر الحالي قد يؤدي إلى تصعيد خطير في المنطقة، مضيفا: "نحن نحاول تهدئة الوضع".بدأت الاحتجاجات في في نهاية 2025 بسبب تراجع قيمة العملة المحلية، الإيراني. ومنذ 8 يناير، بعد دعوات من ، نجل المخلوع عام 1979، تصاعدت المسيرات الاحتجاجية في إيران، وفي نفس اليوم توقف الإنترنت في البلاد.وتحولت الاحتجاجات في عدد من المدن الإيرانية، إلى مواجهات مع الشرطة ورفعت شعارات ضد النظام السياسي الإيراني. كما وردت أنباء عن سقوط ضحايا من جانب قوات الأمن والمحتجين.وفي 12 يناير، أعلنت السلطات الإيرانية، التي اتهمت وإسرائيل بتنظيم الاضطرابات، أنها تمكنت من السيطرة على الوضع.