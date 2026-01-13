طهران: وضعنا الدفاعي جيد وسنرد بقوة على أي اعتداء

وقال زاده في تصريحات صحافية، "سنرد بقوة على أي اعتداء علينا ولن نسمح لأي أحد بتهديدنا".

وأضاف الإيراني، "جميع القواعد الأمريكية والدول التي تسهل عمل بالمنطقة ستكون هدفا مشروعا لنا"، مردفا "وضعنا الدفاعي جيد مقارنة مع الحرب الأخيرة وذلك من خلال الإجراءات التي اتخذناها".

وتشهد احتجاجات متواصلة في البلاد منذ أواخر 2025 على خلفية الانخفاض الحاد في قيمة الإيراني وارتفاع الأسعار، وامتدت الاحتجاجات إلى أكثر من 20 مدينة إيرانية، بينما تعهدت السلطات بمعالجة المشكلات الاقتصادية، إلا أنها تعهدت أيضا بمواجهة أعمال العنف والتخريب.