الأمم المتحدة قلقة إزاء تصاعد الخطاب العسكري بشأن إيران

​اعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ، الثلاثاء، عن قلق بالغ إزاء تصاعد الخطاب العسكري بشأن .

وقال ، "المتحدث باسم غوتيريش: نشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد الخطاب العسكري بشأن وينبغي الدفع باتجاه الدبلوماسية".

الى ذلك، قال المتحدث باسم غوتيريش، "الأحوال الجوية لا تزال قاسية للغاية في مما يلحق أضرارا جسيمة بالمدنيين".



يشار الى أن احتجاجات انتشرت في ‌معظم أنحاء إيران منذ 28 الأول 2025، وبدأت كرد فعل على ارتفاع التضخم، لكنها سرعان ما اتخذت طابعا سياسيا.



واتهمت السلطات الإيرانية وإسرائيل بتأجيج الاضطرابات، وأفادت تقارير بمقتل 50 محتجا و15 من أفراد الأمن وإلقاء القبض على نحو 2300 آخرين.



