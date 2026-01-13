مستشار السيد خامنئي يرد على ترامب بشأن قتلة الشعب الإيراني

ورد مستشار في تدوينة على منصة "إكس" قائلا: "نعلن أسماء القتلة الرئيسيين للشعب الإيراني: 1. ، 2. نتنياهو".وأرفق تعليقه بلقطة شاشة من تدوينة ترامب.وفي وقت سابق، دعا ترامب المشاركين في الاحتجاجات في إلى مواصلة المظاهرات، مشيرا إلى أن المساعدة في الطريق إليهم.وكتب ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشال": "أيها الوطنيون الإيرانيون، استمروا في الاحتجاج.. سيطروا على مؤسساتكم!!!.. احفظوا أسماء القتلة والمعتدين.. سيدفعون ثمنا باهظا".وأضاف: "لقد ألغيت جميع اجتماعاتي مع المسؤولين الإيرانيين حتى يتوقف القتل العبثي للمتظاهرين.. المساعدة قادمة".وتشهد إيران احتجاجات متواصلة في البلاد منذ أواخر 2025 على خلفية الانخفاض الحاد في قيمة الإيراني وارتفاع الأسعار، وامتدت الاحتجاجات إلى أكثر من 20 مدينة إيرانية، بينما تعهدت السلطات بمعالجة المشكلات الاقتصادية، كما تعهدت أيضا بمواجهة أعمال العنف والتخريب.