مستشار السيد خامنئي يرد على ترامب بشأن قتلة الشعب الإيراني

دوليات

2026-01-13 | 13:05
مستشار السيد خامنئي يرد على ترامب بشأن قتلة الشعب الإيراني
المصدر:
روسيا اليوم
877 شوهد

رد أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب تدوينة دعا فيها الإيرانيين إلى "حفظ أسماء القتلة والمعتدين".

ورد مستشار خامنئي في تدوينة على منصة "إكس" قائلا: "نعلن أسماء القتلة الرئيسيين للشعب الإيراني: 1. ترامب، 2. نتنياهو".

وأرفق علي لاريجاني تعليقه بلقطة شاشة من تدوينة ترامب.

وفي وقت سابق، دعا ترامب المشاركين في الاحتجاجات في إيران إلى مواصلة المظاهرات، مشيرا إلى أن المساعدة في الطريق إليهم.

وكتب ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشال": "أيها الوطنيون الإيرانيون، استمروا في الاحتجاج.. سيطروا على مؤسساتكم!!!.. احفظوا أسماء القتلة والمعتدين.. سيدفعون ثمنا باهظا".

وأضاف: "لقد ألغيت جميع اجتماعاتي مع المسؤولين الإيرانيين حتى يتوقف القتل العبثي للمتظاهرين.. المساعدة قادمة".

وتشهد إيران احتجاجات متواصلة في البلاد منذ أواخر ديسمبر 2025 على خلفية الانخفاض الحاد في قيمة الريال الإيراني وارتفاع الأسعار، وامتدت الاحتجاجات إلى أكثر من 20 مدينة إيرانية، بينما تعهدت السلطات بمعالجة المشكلات الاقتصادية، كما تعهدت أيضا بمواجهة أعمال العنف والتخريب.
>> تابع قناة السومرية على منصةX 
