ترامب يتحدث عن عدد القتلى في إيران ويعلق على إخلاء الأمريكيين

أكد الرئيس الأمريكي ، الثلاثاء، أنه سمع أرقاما مختلفة عن عدد المتظاهرين القتلى في ، فيما اعتبر أن إخلاء الأمريكيين من إيران فكرة جيدة.

وقال في كلمة له، "لم يتمكن أحد من أن يقدم لي رقما دقيقا لعدد المتظاهرين الذين قتلوا في ".

وأضاف "سمعت أرقاما مختلفة عن عدد المتظاهرين القتلى في إيران وكلها تشير إلى أن العدد كبير".

ولفت ترامب "سنعرف قريبا عدد المتظاهرين القتلى في إيران ومن المحتمل أن نعرف ذلك خلال 24 ساعة"، مضيفا "مهما كان عدد المتظاهرين القتلى في إيران فإنه كبير جدا".

وتابع الرئيس الأمريكي "إخلاء الأمريكيين ورعايا الدول الحليفة من إيران فكرة جيدة".

يشار الى أن احتجاجات انتشرت في ‌معظم أنحاء إيران منذ 28 الأول 2025، وبدأت كرد فعل على ارتفاع التضخم، لكنها سرعان ما اتخذت طابعا سياسيا.

واتهمت السلطات الإيرانية وإسرائيل بتأجيج الاضطرابات، وأفادت تقارير بمقتل 50 محتجا و15 من أفراد الأمن وإلقاء القبض على نحو 2300 آخرين.