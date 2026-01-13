ترامب يكشف عن حصول بلاده على 50 مليون برميل نفط من فنزويلا

وقال في كلمة له، "قضينا على القدرات النووية الإيرانية التي كانت عقبة أمام السلام في الشرق الأوسط"، مردفا "قدرات النووية كانت تمثل وقد قضينا عليها".

وأضاف "لم يكن من الممكن تحقيق السلام في الشرق الأوسط دون تدمير قدرات إيران النووية"، مشددا بالقول "قتلنا سليماني والبغدادي ودمرنا القدرات النووية الإيرانية دون أخطاء ونريد أن نحافظ على هذا النسق".

وبشأن فنزويلا، قال ترامب، "أي شخص يتساءل عن جدوى الهجوم في فنزويلا يكره بلدنا".

وتابع "نعيد وضع فنزويلا على الطريق الصحيح ونحصل منها حاليا على 50 مليون برميل من النفط"، مضيفا " سنعمل مع فنزويلا وسنجعل ذلك البلد قويا".