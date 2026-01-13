كندا تدعو رعاياها الى مغادرة إيران "فورا"

دعت السلطات الكندية مواطنيها الى مغادرة فورا، وفقاً لما أفادت به .

وجاء في بيان : "تجنبوا السفر إلى بسبب الاحتجاجات المستمرة على مستوى البلاد والتوتر في المنطقة، وكذلك بسبب ارتفاع خطر الاعتقال والتطبيق غير المتوقع للقوانين المحلية. يجب عليكم مغادرة إيران فورا إذا كان ذلك ممكنا دون تهديد لسلامتكم. قدراتنا على تقديم الخدمات القنصلية في إيران محدودة للغاية".

وكانت أصدرت، فجر اليوم الثلاثاء، تنبيها أمنيا بشأن إيران، فيما حثت رعاياها على النظر في المغادرة برا عبر أرمينيا أو بسبب الاحتجاجات والتطورات التي تشهدها إيران.



وفي وقت سابق، صرح أنه ألغى جميع الاتصالات مع المسؤولين الإيرانيين وأعلن دعمه للمشاركين في الاضطرابات، بالإضافة إلى ذلك، وعد بـ "المساعدة" للمحتجين، ملمحا إلى أنها "في الطريق".



وتشهد إيران احتجاجات متواصلة في البلاد منذ أواخر 2025 على خلفية الانخفاض الحاد في قيمة الإيراني وارتفاع الأسعار، وامتدت الاحتجاجات إلى أكثر من 20 مدينة إيرانية، بينما تعهدت السلطات بمعالجة المشكلات الاقتصادية، كما تعهدت أيضا بمواجهة أعمال العنف والتخريب.