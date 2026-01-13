ويتكوف يلتقي نجل "شاه إيران" سرا

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن أنه ألغى جميع الاجتماعات مع المسؤولين الإيرانيين لحين توقف قتل المحتجين، داعيا المشاركين في الاحتجاجات إلى مواصلة المظاهرات، و"المساعدة قادمة".يشار إلى أن نجل الذي أطيح به خلال عام 1979، حث ، على اتخاذ إجراءات عاجلة مع استمرار الاحتجاجات بإيران، بهدف تسريع سقوط القيادة الحالية.ودعا بهلوي، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة مقترحا أن التدخل الأمريكي المبكر قد يحد من عدد الضحايا ويسرع سقوط القيادة الحالية لإيران.وبدأت الاحتجاجات في في أواخر 2025 بسبب انخفاض حاد في قيمة العملة المحلية، الإيراني، حيث كان الموضوع الرئيسي هو التقلبات الحادة في سعر الصرف وتأثيرها المباشر على أسعار الجملة والتجزئة، وانتشرت مقاطع فيديو على تظهر تجمعات للمتظاهرين في ومدن أخرى.