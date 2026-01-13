ترامب يدعو الإيرانيين إلى مواصلة الاحتجاج والسيطرة على مؤسسات البلاد

دعا الرئيس الأمريكي ، الثلاثاء، جميع الإيرانيين إلى مواصلة الاحتجاج والسيطرة على مؤسسات البلاد.

وقال في كلمة له، "أدعو جميع الوطنيين الإيرانيين إلى مواصلة الاحتجاج والسيطرة على مؤسسات البلاد إن أمكن".

وأضاف "أدعو الوطنيين الإيرانيين إلى تسجيل أسماء القتلة والمعتدين على المتظاهرين"، مردفا "الذين قتلوا المتظاهرين في سيدفعون ثمنا باهظا".

وكشف ترامب "ألغيت جميع اجتماعاتي مع المسؤولين الإيرانيين حتى يتوقف قتل المتظاهرين"، مضيفا "كل ما أقوله للمتظاهرين في إيران هو أن المساعدة قادمة".

وتابع "فرضت رسوما جمركية على كل من يتعامل تجاريا مع إيران"، مشددا أن "إيران كانت دولة عظيمة حتى جاء هؤلاء الوحوش وسيطروا عليها والأمر برمته هش للغاية".

يشار الى أن احتجاجات انتشرت في ‌معظم أنحاء إيران منذ 28 الأول 2025، وبدأت كرد فعل على ارتفاع التضخم، لكنها سرعان ما اتخذت طابعا سياسيا.

واتهمت السلطات الإيرانية وإسرائيل بتأجيج الاضطرابات، وأفادت تقارير بمقتل 50 محتجا و15 من أفراد الأمن وإلقاء القبض على نحو 2300 آخرين.