إعلام أمريكي يكشف عن "حصيلة ثقيلة" لضحايا احتجاجات إيران

وقال مصدر من داخل وفق " "، اليوم الثلاثاء، إن "النشطاء الذين يعملون على إحصاء عدد الضحايا بناء على تقارير من الأطباء من كافة أنحاء البلاد، يعتقدون أن عدد القتلى وصل إلى 12 ألفا على الأقل، وقد يكون نحو 20 ألف شخص".وذكر مصدر آخر من ، قالت "سي بي إس" إنه على اتصال بمصادر داخل إيران، أن "عدد الضحايا قد يكون ما بين 10 آلاف و12 ألف شخص".ولم تقدم السلطات الإيرانية أي حصيلة رسمية للضحايا، فيما قال مسؤول إيراني وفق "رويترز"، اليوم الثلاثاء، إن نحو 2000 شخص قتلوا منذ اندلاع الاحتجاجات في أواخر كانون الأول الماضي، وحمل "إرهابيين مدعومين من الخارج" مسؤولية العنف.