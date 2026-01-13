إدارة ترامب تبلغ حلفاء: ضرب إيران محتمل أكثر من عدمه

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مطلعين أن " لم توضح نوع العمل العسكري الذي تخطط له ضد ، لكنها صرحت بأن هجوما محتملا أكثر من عدمه".جاء هذا التبليغ في وقت دعا فيه الأمريكيين وحلفاء إلى "مغادرة إيران" في ظل استمرار الاحتجاجات الداخلية، كما حذرت دول خليجية، وفقا للتقرير، من محاولة تغيير النظام في .ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أن وسلطنة عُمان ودولة "أبلغت أن محاولة الإطاحة بالنظام الإيراني قد تهز أسواق النفط وتضر في النهاية بالاقتصاد الأمريكي"، مشيرة إلى أن "أكبر مخاوفهم هي العواقب على أراضيهم".من جانبه، أعلن ترامب يوم الثلاثاء إلغاء جميع الاتصالات مع المسؤولين الإيرانيين، وأعرب عن تأييده للمشاركين في الاضطرابات، ووعدهم بـ"مساعدة" هي "في الطريق"، وفي اليوم السابق، هدد ترامب بـ"ضرب إيران بشكل غير مسبوق" في حالة هجوم على أهداف أمريكية عسكرية أو تجارية.يذكر أن الاحتجاجات في إيران اندلعت في نهاية العام الماضي بسبب انخفاض حاد في قيمة الإيراني، مما أثر على أسعار الجملة والتجزئة وتسبب في تقلبات عنيفة في سعر الصرف، وتصاعدت حدة المظاهرات بشكل ملحوظ ابتداء من 8 يناير.