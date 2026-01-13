ترامب يهدد بسحب الجنسية من أي أجنبي يُدان بالاحتيال

وقال ، متحدثا في اقتصادي في ديترويت: "سنقوم أيضا بسحب الجنسية من أي مهاجر متجنس من الصومال أو أي يُدان بالاحتيال على مواطنينا. سنطردهم من هنا فورا".وفي الماضي، شدد الرئيس الأمريكي على أنه لا يريد مهاجرين صوماليين في .ونوه ترامب بأنهم (الصوماليون) يستفيدون كثيرا من شبكة الأمان الاجتماعي الأمريكية ولا يضيفون الكثير للولايات المتحدة.وأضاف: "إنهم لا يساهمون بشيء.. تُقدّر بـ 88% أو نحو ذلك.. يشتكون ولا يفعلون شيئا سوى التذمر.. لا أريدهم في بلدنا. بلدهم ليس جيدا لسبب وجيه.. بلدهم كريه الرائحة ولا نريدهم في بلدنا.. فليعودوا من حيث أتوا".