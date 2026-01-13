ترامب يهدد بإجراءات ضد إيران ويكشف عن مساعدات في طريقها للمواطنين

أعلن الرئيس الأمريكي ، الثلاثاء، أنه سيتخذ إجراءات قوية إذا أعدمت محتجين، فيما كشف عن مساعدات في طريقها للمواطنين الإيرانيين.

ونقلت شبكة " " عن قوله، "سنتخذ إجراءات قوية جدا إذا أعدمت محتجين".

وأضاف "هناك كثير من المساعدات في طريقها للمواطنين الإيرانيين بأشكال مختلفة".

الى ذلك، نقلت قناة "إن بي سي" عن مسؤولين بالبيت الأبيض، "ترامب يدرس خيارات عديدة بشأن إيران بعضها لا يتضمن استخدام القوة العسكرية".

وكانت صحيفة "وول "، كشفت نقلا عن مسؤولين في دول خليجية، أن أبلغت حلفاءها بأن الهجوم على إيران أصبح "محتملا أكثر من عدمه".