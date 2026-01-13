الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
06:45 AM
الى
07:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب يوجه رسالة للقيادة الإيرانية: عليهم إظهار الإنسانية
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-553020-639039403273285830.jpg
ترامب يوجه رسالة للقيادة الإيرانية: عليهم إظهار الإنسانية
دوليات
2026-01-13 | 17:32
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
1,054 شوهد
وجه الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
، رسالة الى القيادة الإيرانية، مؤكدا أن عليهم إظهار الإنسانية.
وقال
ترامب
في تصريحات صحافية، "سأعود إلى
البيت الأبيض
وسننظر في الوضع القائم في
إيران
برمته فهو وضع سيئ للغاية".
وأضاف "إيران حاضرة في ذهني عندما أرى هذا النوع من
الموت
الذي يحدث هناك"، مردفا "يبدو أن حجم القتل بإيران كبير لكننا لا نعرف ذلك على وجه اليقين وسأعرف خلال 20 دقيقة وسنتصرف وفقا لذلك".
ولفت ترامب "رسالتي للقيادة الإيرانية هي أن عليهم إظهار الإنسانية وآمل ألا يلجأوا لقتل الناس فهم يواجهون مشكلة كبيرة"، مضيفا "يبدو لي أن القيادة الإيرانية تصرفت بشكل سيئ للغاية لكن هذا لم يتم تأكيده بعد".
وبدأت الاحتجاجات في إيران في أواخر
ديسمبر
2025 بسبب انخفاض حاد في قيمة العملة المحلية،
الريال
الإيراني، حيث كان الموضوع الرئيسي هو التقلبات الحادة في سعر الصرف وتأثيرها المباشر على أسعار الجملة والتجزئة، وانتشرت مقاطع فيديو على
وسائل التواصل الاجتماعي
تظهر تجمعات للمتظاهرين في
طهران
ومدن أخرى.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
مبعوث ترامب يوجه رسالة الى العراق
00:57 | 2025-10-25
متحدثا عن "سقوط النظام".. نجل الشاه بهلوي يوجه رسالة "الفرصة الأخيرة" للقوات المسلحة الإيرانية
03:57 | 2026-01-07
السيد الصدر يوجه رسالة لاهالي ميسان ويحذر من "الوقحين"
08:51 | 2026-01-07
ساكو يوجه رسالة للسيد الصدر: لم أشر مطلقا الى أي نوع من التطبيع
06:07 | 2025-12-27
ترامب
إيران
وسائل التواصل الاجتماعي
دونالد ترامب
البيت الأبيض
ديسمبر
الريال
دونالد
طهران
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
العثور على الطفل كرار الذي اختفى في بسماية منذ 24 ساعة
محليات
35.79%
13:15 | 2026-01-12
العثور على الطفل كرار الذي اختفى في بسماية منذ 24 ساعة
13:15 | 2026-01-12
توضيح حكومي يخص احتساب الشهادات للموظفين
محليات
27.67%
14:48 | 2026-01-12
توضيح حكومي يخص احتساب الشهادات للموظفين
14:48 | 2026-01-12
تحذيرات عاجلة من صباح الغد في العراق
محليات
20.59%
10:10 | 2026-01-12
تحذيرات عاجلة من صباح الغد في العراق
10:10 | 2026-01-12
المحافظات التي أعلنت عطلة رسمية الخميس
محليات
15.94%
06:00 | 2026-01-13
المحافظات التي أعلنت عطلة رسمية الخميس
06:00 | 2026-01-13
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
طريق الزائرين بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-14
ناس وناس
طريق الزائرين بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-1-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-1-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-13
Live Talk
الارادة والانضباط طريق الوصول - Live Talk - الحلقة ٢٠٢ | 2025
10:30 | 2026-01-13
Live Talk
الارادة والانضباط طريق الوصول - Live Talk - الحلقة ٢٠٢ | 2025
10:30 | 2026-01-13
من الأخير
الإطار ينتظر حبل الصدر للنجاة من بئر المالكي - من الأخير م٢ - حلقة ١١٤ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-12
من الأخير
الإطار ينتظر حبل الصدر للنجاة من بئر المالكي - من الأخير م٢ - حلقة ١١٤ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-12
عشرين
رئاسة الوزراء.. كل الطرق تؤدي الى التسوية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥١ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-10
عشرين
رئاسة الوزراء.. كل الطرق تؤدي الى التسوية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥١ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-10
Biotic
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
Biotic
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
حصاد السومرية
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
حصاد السومرية
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
الهوا الك
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
الهوا الك
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
هنادي وليان
من صحة المعدة إلى صحة البشرة! - هنادي وليان - الحلقة ١٨ | 2025
14:30 | 2026-01-08
هنادي وليان
من صحة المعدة إلى صحة البشرة! - هنادي وليان - الحلقة ١٨ | 2025
14:30 | 2026-01-08
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
طريق الزائرين بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-14
ناس وناس
طريق الزائرين بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-1-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-1-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-13
Live Talk
الارادة والانضباط طريق الوصول - Live Talk - الحلقة ٢٠٢ | 2025
10:30 | 2026-01-13
Live Talk
الارادة والانضباط طريق الوصول - Live Talk - الحلقة ٢٠٢ | 2025
10:30 | 2026-01-13
من الأخير
الإطار ينتظر حبل الصدر للنجاة من بئر المالكي - من الأخير م٢ - حلقة ١١٤ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-12
من الأخير
الإطار ينتظر حبل الصدر للنجاة من بئر المالكي - من الأخير م٢ - حلقة ١١٤ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-12
عشرين
رئاسة الوزراء.. كل الطرق تؤدي الى التسوية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥١ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-10
عشرين
رئاسة الوزراء.. كل الطرق تؤدي الى التسوية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥١ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-10
Biotic
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
Biotic
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
حصاد السومرية
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
حصاد السومرية
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
الهوا الك
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
الهوا الك
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
لقطات
ضغط السياسيين على الفنانات قبل وبعد 2003 | مايك السومرية
17:00 | 2026-01-08
لقطات
ضغط السياسيين على الفنانات قبل وبعد 2003 | مايك السومرية
17:00 | 2026-01-08
اخترنا لك
أول تحرك أوروبي من فرنسا في قضية غرينلاند
05:20 | 2026-01-14
غزة.. مقتل ما لا يقل عن 100 طفل منذ وقف إطلاق النار
03:57 | 2026-01-14
ضربات ترامب الجوية خلال عام تعادل ما نفذه بايدن خلال 4 سنوات
03:30 | 2026-01-14
الشرطة الإيرانية تعلن اعتقال 297 متورطا في الاضطرابات الأخيرة
03:05 | 2026-01-14
بين الالفين الى 12 الفًا قتيلا.. احتجاجات ايران تتجه لتكون "الأكثر دموية" واجواء الحرب تتصاعد
01:44 | 2026-01-14
مصر.. قسم لنائبة في مجلس النواب يثير ضجة واسعة
17:20 | 2026-01-13
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.