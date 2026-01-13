ترامب يوجه رسالة للقيادة الإيرانية: عليهم إظهار الإنسانية

وجه الرئيس الأمريكي ، رسالة الى القيادة الإيرانية، مؤكدا أن عليهم إظهار الإنسانية.

وقال في تصريحات صحافية، "سأعود إلى وسننظر في الوضع القائم في برمته فهو وضع سيئ للغاية".

وأضاف "إيران حاضرة في ذهني عندما أرى هذا النوع من الذي يحدث هناك"، مردفا "يبدو أن حجم القتل بإيران كبير لكننا لا نعرف ذلك على وجه اليقين وسأعرف خلال 20 دقيقة وسنتصرف وفقا لذلك".

ولفت ترامب "رسالتي للقيادة الإيرانية هي أن عليهم إظهار الإنسانية وآمل ألا يلجأوا لقتل الناس فهم يواجهون مشكلة كبيرة"، مضيفا "يبدو لي أن القيادة الإيرانية تصرفت بشكل سيئ للغاية لكن هذا لم يتم تأكيده بعد".

وبدأت الاحتجاجات في إيران في أواخر 2025 بسبب انخفاض حاد في قيمة العملة المحلية، الإيراني، حيث كان الموضوع الرئيسي هو التقلبات الحادة في سعر الصرف وتأثيرها المباشر على أسعار الجملة والتجزئة، وانتشرت مقاطع فيديو على تظهر تجمعات للمتظاهرين في ومدن أخرى.