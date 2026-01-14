الصفحة الرئيسية
بين الالفين الى 12 الفًا قتيلا.. احتجاجات ايران تتجه لتكون "الأكثر دموية" واجواء الحرب تتصاعد
دوليات
2026-01-14 | 01:44
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
591 شوهد
السومرية نيوز
تعيش المنطقة توترا وترقبا كبيرا لما قد تؤل اليه الاحداث في
ايران
، مع استمرار الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
باطلاق تصريحات مريبة عن تدخل حتمي وارسال "المساعدة" الى الإيرانيين، في الوقت الذي تعيش ايران أجواء معزولة عن العالم بسبب إيقاف الاتصالات والانترنت.
كان
ترامب
قد حدد معيارا لقيامه بالتدخل بشكل مباشر فيما يحصل في
ايران
وهذا المعيار هو ان يقوم الإيرانيون بـ"قتل المتظاهرين"، وبعد أن بدت الأرقام بسيطة في الأيام الأولى ولم تتجاوز 50 قتيلا، الا ان الأمور انقلبت بالكامل بعد ان قامت ايران بقطع
الانترنت
لتقفز الأرقام الى الالاف.
تنوعت الروايات والأرقام المتداولة، لكنها بدأت تجد اجماعا من اكثر من مصدر عند الرقم البالغ بين الفين الى 3 الاف قتيل منذ اندلاع التظاهرات قبل 17 يوما.
ويقول موقع هرانا لرصد حقوق الانسان في ايران ان 2403 اشخاص قتلوا حتى الان في احتجاجات ايران، كما نقلت وسائل اعلام عالمية عن مصادر متعددة من الامن الإيراني او
وزارة الصحة الإيرانية
وتراوحت ارقامهم بين 2000 الى 3000 قتيل، وهو ما يتطابق مع الرقم الأخير الذي أصدرته منظمة هرانا لحقوق الانسان اليوم.
في
رواية
أخرى أبلغت الحكومة الإسرائيلية
الولايات المتحدة
تقديراتها عن مقتل 5 الاف شخص في الاحتجاجات حتى الان، فيما وصلت وسائل اعلام إيرانية معارضة وكذلك وسائل اعلام أمريكية من خلال مصادر على الأرض وتقديرات وسجلات
المؤسسات الصحية
الى ان عدد القتلى بلغ 12 الف شخص.
ويعد عدد القتلى معيارا مهما لتحديد نوع وحجم تدخل ترامب وقراره الذي قد يتخذه تجاه ايران، بينما بدأت العديد من الدول تجلي رعاياها من الداخل الإيراني، مع تصاعد التهديدات الإيرانية تجاه القواعد الامريكية ودول المنطقة أيضا التي قد تقدم مساعدات للجانب الأمريكي في أي عمل على ايران.
هناك اتهامات إيرانية بوجود تسلل لمسلحين وعناصر موساد من خلال الحدود العراقية، وهو ما ناقشه امين عام مجلس الامن القومي الإيراني
على لاريجاني
مع مستشار الامن القومي في
العراق
قاسم الاعرجي
يوم امس، وضرورة ضبط الحدود المشتركة وتعزيز التنسيق والتعاون المشترك لمنع أي محاولات تسلل لمجموعات إرهابية بين البلدين وهو امر يثير استمرار الحديث عنه، الاستغراب، فمن المفترض ان العراق فكك جميع تجمعات المعارضة الإيرانية الكردية شمال العراق ونزع أسلحتها ونقلها الى مخيمات.
ولا زال الترقب حاضرا في الوقت الذي قال ترامب انه سيحصل على الرقم النهائي والدقيق لعدد الضحايا في ايران، نتيجة وجود تضارب في عدد الضحايا، الا انه وصف ان مهما كان الرقم فهو كبير، الامر الذي يعزز سيناريو التدخل الأمريكي المحتمل وتوجيه ضربات لإيران في أي وقت.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
ايران
احتجاجات
وزارة الصحة الإيرانية
الولايات المتحدة
المؤسسات الصحية
السومرية نيوز
دونالد ترامب
قاسم الاعرجي
على لاريجاني
وزارة الصحة
+A
-A
