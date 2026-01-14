الشرطة الإيرانية تعلن اعتقال 297 متورطا في الاضطرابات الأخيرة

وقالت الشرطة أنه "تم اكتشاف وضبط 32 قطعة سلاح (8 أسلحة حربية و24 سلاح صيد) بالإضافة إلى كميات كبيرة من المواد المتفجرة والأسلحة البيضاء من مخابئ هؤلاء الإرهابيين".وأكد رئيس بإيران اليوم الأربعاء أن الأولوية ستكون لمحاكمة المسلحين الذين ارتكبوا جرائم خلال الاحتجاجات الأخيرة التي اندلعت في البلاد.وأعلنت السلطات الإيرانية أمس أنها عثرت خلال عمليات تفتيش على 1300 قطعه سلاح وأجهزة إلكترونية للتجسس والتخريب بينها أجهزة " لينك".وبدأت الاحتجاجات في أواخر عام 2025 بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية، الإيراني. وتركزت الاحتجاجات بشكل أساسي على التقلبات الحادة في سعر الصرف وتأثيرها على أسعار الجملة والتجزئة.