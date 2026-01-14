ضربات ترامب الجوية خلال عام تعادل ما نفذه بايدن خلال 4 سنوات

وبحسب منظمة اكليد لمراقبة الصراع، فان مجموع الضربات التي نُفذت منذ تولي ولايته الثانية في 20 يناير/كانون الثاني 2025، وصل إلى 672 ضربة جوية، بما في ذلك هجمات الطائرات المسيرة، مقارنة بـ694 خلال ولاية كلها (2021-2025).واستهدفت الضربات الأميركية بـ7% على الأقل من غارات العام الماضي، معظمها بعمليات استهدفت الحوثيين، في حين جرى استهداف حركات مسلحة في الصومال بمعدل 2% تقريبا من تلك الغارات، كما شنت ضربات جوية في نيجيريا وسوريا والعراق وإيران، وتنفذ منذ سبتمبر/أيلول الماضي ضربات ضد قوارب تقول إنها تهرب في منطقة البحر والمحيط ، وتسببت هذه الضربات في مقتل أكثر من ألف شخص، بينهم مدنيون، وفقا لإحصاء أكليد.