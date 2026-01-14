غزة.. مقتل ما لا يقل عن 100 طفل منذ وقف إطلاق النار

وأفاد المتحدث باسم للطفولة (اليونيسف) للصحافيين في جنيف من مدينة "قُتل أكثر من مئة طفل في غزة منذ وقف إطلاق النار مطلع تشرين الأول/أكتوبر، ما يعني مقتل صبي أو فتاة يوميا تقريبا خلال فترة وقف إطلاق النار".ولفت إلى أن هؤلاء الأطفال، وهم 60 صبيا و40 فتاة وفق ، قُتلوا في "قصف جوي وغارات بمسيّرات بما يشمل الانتحارية منها وقصف بالدبابات وبالذخيرة الحية"، مرجحا أن تكون الحصيلة الفعلية أعلى.من جهته تحدث مسؤول في ، عن رقم أعلى إذ أشار إلى أن 165 طفلا قُتلوا منذ وقف إطلاق النار من أصل 442 حالة وفاة.وأوضح مدير مكتب بوزارة في غزة زاهر الوحيدي إن سبعة أطفال آخرين قضوا بسبب انخفاض حرارة الجسم منذ بداية العام.