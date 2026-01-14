أول تحرك أوروبي من فرنسا في قضية غرينلاند

وأضاف بارو في تصريحات لإذاعة "آر.تي.إل" أنه يجب على أن تتوقف عن ابتزاز والتعبير عن رغبتها في السيطرة على الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي والتابعة للدنمارك.وقال بارو "مهاجمة عضو آخر في لن تكون أمرا منطقيا، بل تتعارض مع مصالح الولايات المتحدة... ولذلك من الواضح أنه يتعين وقف هذا الابتزاز".يأتي هذا وسط مساعي الرئيس الأمريكي للسيطرة على الجزيرة الواقعة في .وقد صرح في مناسبات متكررة بأن الجزيرة يجب أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة، مؤكدا أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي الأمريكي.ورفض التعهد بعدم استخدام القوة العسكرية لفرض السيطرة على غرينلاند، كما رفض الإجابة بشكل قاطع على سؤال حول ما هو أكثر أهمية بالنسبة له: الجزيرة أم الحفاظ على حلف .وردا على ذلك حذرت سلطات وغرينلاند، الولايات المتحدة من أي محاولة للاستيلاء على الجزيرة، مؤكدتين أنهما تتوقعان احترام سلامتها الإقليمية.