رويترز: إيران هددت بقصف القواعد العسكرية للدول التي ينطلق منها القصف الامريكي

وقال المسؤول: " أبلغت دول المنطقة، من والإمارات إلى ، أن القواعد الأمريكية في تلك الدول ستتعرض للهجوم إذا استهدفت .. وطلبت من هذه الدول منع من مهاجمة إيران".يأتي ذلك في أعقاب تهديدات الرئيس الأمريكي بالتدخل وسط احتجاجات مناهضة للحكومة في أنحاء إيران.وذكرت "رويترز" نقلا عن ثلاثة دبلوماسيين أنه تم نصح بعض الأفراد بمغادرة قاعدة العديد الجوية التابعة للجيش الأمريكي في بحلول مساء اليوم الأربعاء، مضيفة أن في لم تقدم أي تعليق فوري على الموضوع.وتعد قاعدة العديد أكبر في الشرق الأوسط وتضم نحو 10 آلاف جندي. وقبل الضربات الجوية الأمريكية على إيران في يونيو، تم نقل بعض الأفراد من القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.وأكد المسؤول الإيراني أنه تم تعليق الاتصالات المباشرة بين والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، مضيفا أن التهديدات الأمريكية تقوض الجهود الدبلوماسية، وأن أي اجتماعات محتملة بين المسؤولَين لإيجاد حل دبلوماسي للخلاف