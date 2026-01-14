الصفحة الرئيسية
القضاء الإيراني ينفي صحة الأرقام المتداولة حول قتلى الاحتجاجات
دوليات
2026-01-14 | 08:46
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
83 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
نفت
السلطة القضائية
الإيرانية صحة الأرقام المتداولة بشأن أعداد القتلى خلال الاحتجاجات الأخيرة في البلاد، معتبرة أن هذه الأرقام لا تستند إلى معلومات دقيقة.
وقال
المركز الإعلامي
التابع للسلطة القضائية، في بيان نقلته
وكالة مهر
للأنباء، إن ما يتم تداوله حول أعداد الضحايا هو "غير صحيح"، موضحاً أن الرقم المُدرج على أغلفة ملفات المتوفين لا يمثل عدد القتلى، بل يشير إلى رقم تصريح الدفن الخاص بكل حالة.
وأضاف البيان أن تفسير هذه الأرقام على أنها حصيلة للضحايا أدى إلى انتشار معلومات مضللة حول حجم الخسائر البشرية.
هذا ولم تُعلن
السلطة القضائية
الإيرانية، في المقابل، أي إحصاءات رسمية بديلة بشأن عدد القتلى أو المصابين.
ويأتي هذا التوضيح في ظل استمرار الاحتجاجات في عدد من المدن الإيرانية، وسط تضارب في الروايات حول عدد الضحايا. وتواجه المعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية، كما تلك التي تنشرها مصادر غير حكومية، صعوبة في التحقق المستقل منها بسبب محدودية الوصول إلى البيانات الميدانية.
وتشير منظمات حقوقية ووسائل إعلام خارج
إيران
إلى أرقام مختلفة بشأن ضحايا الاحتجاجات، في حين تواصل السلطات الإيرانية التشكيك في هذه التقديرات وتؤكد أن ما يُنشر في هذا السياق لا يعكس الواقع.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
