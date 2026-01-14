القضاء الإيراني ينفي صحة الأرقام المتداولة حول قتلى الاحتجاجات

وقال التابع للسلطة القضائية، في بيان نقلته للأنباء، إن ما يتم تداوله حول أعداد الضحايا هو "غير صحيح"، موضحاً أن الرقم المُدرج على أغلفة ملفات المتوفين لا يمثل عدد القتلى، بل يشير إلى رقم تصريح الدفن الخاص بكل حالة.وأضاف البيان أن تفسير هذه الأرقام على أنها حصيلة للضحايا أدى إلى انتشار معلومات مضللة حول حجم الخسائر البشرية.هذا ولم تُعلن الإيرانية، في المقابل، أي إحصاءات رسمية بديلة بشأن عدد القتلى أو المصابين.ويأتي هذا التوضيح في ظل استمرار الاحتجاجات في عدد من المدن الإيرانية، وسط تضارب في الروايات حول عدد الضحايا. وتواجه المعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية، كما تلك التي تنشرها مصادر غير حكومية، صعوبة في التحقق المستقل منها بسبب محدودية الوصول إلى البيانات الميدانية.وتشير منظمات حقوقية ووسائل إعلام خارج إلى أرقام مختلفة بشأن ضحايا الاحتجاجات، في حين تواصل السلطات الإيرانية التشكيك في هذه التقديرات وتؤكد أن ما يُنشر في هذا السياق لا يعكس الواقع.