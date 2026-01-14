رفع ترامب اصبعه الأوسط له.. قصة عامل فورد وحملة التبرعات الكبيرة

وجاءت إشارة بعدما انتقد العامل تعامل الرئيس مع قضية الملياردير الأميركي المدان بجرائم جنسية.وكان موقع "تي.إم.زي" الترفيهي أول من نشر الفيديو الذي يوثق التراشق، ‍ولم يشكك في صحته، إذ قال المتحدث باسم البيت الأبيض تشيونغ لوكالة رويترز "كان هناك مجنون يصرخ ‍بعنف بألفاظ نابية في نوبة غضب شديدة، وقدم الرئيس ردا مناسبا لا لبس فيه".وأظهر الفيديو أن ترامب كان يقوم بجولة في مصنع تجميع السيارة "فورد إف 150" في مدينة عندما صاح أحد العمال بعبارة "حامي المتحرش بالأطفال"، في حين كان الرئيس يقف على ممر مرتفع يطل على أرضية المصنع.والتفت ترامب نحو العامل وبدا أنه ‌يرد عليه بالسب، قبل أن يشير بإصبعه الأوسط وهو يمشي.في المقابل، هتف موظفون آخرون في المصنع للرئيس ورحبوا به أثناء قيامه بجولة في خط التجميع، والتقط ترامب معهم صورا ‌وصافحهم.وقال بيل فورد الرئيس التنفيذي لشركة فورد في تصريحات صحفية عقب زيارة ترامب للمصنع إن "الحادثة مؤسفة وقد شعر بالإحراج تجاهها"، مشددا على أن "زيارة ترامب للمصنع مرت في أجواء جيدة".وسبق لترامب أن استخدم في بعض المناسبات ألفاظا نابية في أماكن عامة، وغالبا ما كان ذلك ‌ردا على انتقادات أو تراشق أو للتأكيد على وجهة نظره.ويواجه الرئيس الأميركي انتقادات جراء تعامله مع السجلات الحساسة المرتبطة بملف إبستين المدان بجرائم جنسية، والذي توفي منتحرا في السجن في عام 2019.وثائق إبستينويعتقد عدد من مؤيدي ‌ترامب أن تحجب وثائق من شأنها أن تكشف عن علاقات إبستين بشخصيات عامة نافذة، ونفى ترامب مرارا أي ‍معرفة له بممارسات إبستين المزعومة التي تشمل الاتجار جنسيا بفتيات.ولم يتم اتهام الرئيس بارتكاب مخالفات في هذا الملف.وسبق للرئيس الأميركي أن وقع قانونا أجازه يقضي بنشر وثائق ملف إبستين، غير أن وزارة العدل فشلت في نشر هذه الوثائق في المهلة المحددة والتي انتهت في 19 كانون الأول 2025.وجمعت حملة تبرعات عبر الإنترنت للعامل بعدما تم إيقافه عن العمل، بحسب متحدث باسم نقابة عمال السيارات المتحدين.ولم يُدلِ متحدث باسم شركة فورد بتفاصيل، لكنه صرح بأن الشركة "لا تتسامح مع أي شخص يقول أي شيء غير لائق داخل مصانعها".وأضاف: لدينا إجراءات محددة للتعامل مع هذه الأمور".وعقب الواقعة، أطلق متعاطفون مع العامل صفحة على موقع غو فاند مي، المتخصص في جمع التبرعات لجمع أموال له.وكتب شون ويليامز، منظم حملة التبرعات على الصفحة: "ساعدونا في جمع التبرعات للوطني تي جيه سابولا! لقد تم إيقاف تي جيه عن العمل في لأنه وصف الرئيس ترمب بأنه حامي المتحرشين بالأطفال".وأضاف: "لنتكاتف وندعم تي جيه ونساعده في سداد بعض فواتيره ونجبر ترمب على نشر ملفات "ترمب-إبستين" هيا بنا".وفي تحديث لاحق، كتب ويليامز أنه تواصل مع سابولا، وأنه "ممتن للغاية لدعم الجميع وتبرعاتهم".وحتى صباح الأربعاء، تم جمع أكثر من 125 ألف دولار من أكثر من 5 آلاف متبرع.