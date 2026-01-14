بوتين يتسلم أوراق اعتماد السفير العراقي الجديد في موسكو

وسيتسلم الرئيس أوراق اعتماد سفير الصومال بكر زبير والغابون سوستن نديمبي وسريلانكا شوبيني كوشالا جوناسيكيرا والسنغال ستيفان سيلفان سامبو ورواندا نزابامويتا وموريتانيا سيداتي شيخ ولد أحمد والجزائر توفيق جمعة وبنغلاديش نصر ومصر حمدي شعبان محمد وغانا كوما ستيم جيهو أبياه وناميبيا مونيكا نديلوايكي نشاندي وكوريا الجنوبية لي سيوك باي.كما سيقدم سفراء من منطقة الشرق الأوسط أوراق اعتمادهم للرئيس الروسي، وهم هاشم مصطفى من ، وبشير صالح عزام من ، وسامي السعدان من .وسيتسلم بوتين أيضا أوراق اعتماد سفير لي سيوك باي.وستقام مراسم التسليم في قاعة ألكسندر بقصر الكرملين كما جرت العادة.