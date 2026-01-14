من جديد.. انذار في قاعدة العديد بقطر ومغادرة بعض الافراد

وقال مكتب الاعلام الدولي في ببيان تابعته ، "بالإشارة إلى التقارير الإعلامية المتداولة بشأن مغادرة بعض الأفراد من قاعدة العديد الجوية، يفيد الدولي بأن مثل هذه الإجراءات يتم اتخاذها في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة".واكد مكتب الإعلام الدولي أن " تواصل اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها باعتبارها أولوية قصوى، بما في ذلك التدابير المرتبطة بحماية منشآتها الحيوية والعسكرية".وتابع "في حال توافر اي مستجدات سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية المعتمدة".