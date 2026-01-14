إيران توجه ضربة لإيلون ماسك

وذكر "فوربس": "لم نشهد مثل هذا الأمر من قبل. فقد لجأت إلى استخدام أجهزة تشويش عسكرية، يُقال إنها مُورّدة من لقطع خدمة ستارلينك".وأضاف: "يُعدّ هذا تحولا جذريا في خطة الاتصال البديلة التي لجأ إليها المتظاهرون عند انقطاع الإنترنت العادي".وأفادت تقارير محلية بأن حوالي 30 بالمئة من حركة بيانات ستارلينك قد تعطلت في البداية، ثم ارتفعت النسبة بسرعة إلى أكثر من 80 بالمئة في غضون ساعات.وقال خبراء إن تعطيل خدمة ستارلينك "يمثل مؤشرا مقلقا على تنامي قدرة على التحكم في شبكات والاتصالات".وكانت "بلومبرغ نيوز" كشفت أن الملياردير الأميركي يقدم خدمته (ستارلينك) مجانا في إيران مع استمرار انقطاع الإنترنت.وشكّلت الاضطرابات، التي اندلعت بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية، أكبر تحد داخلي يواجه حكام إيران منذ 3 سنوات على الأقل، وجاءت في وقت يتزايد فيه الضغط الدولي على ايران بسبب برنامجيها النووي والصاروخي.وكانت السلطات الإيرانية أغلقت بشكل شبه كامل، في الأيام القليلة الماضية، العادية، التي يتسنى توفيرها من خلال كابلات الألياف الضوئية وأبراج الهواتف المحمولة.