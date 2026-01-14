شيخ الأزهر: الشيعة إخوة ولا يحتاجون لوثائق لتأكيد كونهم جزءًا عزيزًا من الأمة

وأشار الشيخ ، في حوار مع جريدة "صوت "، تابعته ، إلى أن الأزهر أطلق "نداء أهل القبلة" لتعزيز وحدة علمائية في الأمة الإسلامية.وكشف عن أن علاقات الأخوة العلمية تربطه بكثير من مراجع ، وأن المستقبل القريب قد يحمل قفزات مهمة في هذا الملف خصوصًا في السياق العربي.وأعلن عن انتظار الجولة الثانية من الإسلامي-الإسلامي بالقاهرة في أبريل/ نيسان المقبل.وسبق ان قال الشيخ ، إن "الاختلاف بيننا وبين إخواننا الشيعة هو اختلاف فكر ورأي وليست فُرقة دين، ودليل ذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه المعجز، الذي استشرف فيه المستقبل فحذرنا من مخاطر الانقسام التي قد تنبني على ذلك حين قال: دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمُ: الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ، بمعنى حسد بعض دولنا على بعض، وحسد بعض شعوبنا على بعض، ثم قال: وَهِيَ الْحَالِقَةُ، وَلَكِنْ حَالِقَةُ الدَّيْنِ، ثم فسر قائلا: لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، فاستكمل: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِمَا يُثْبِتُ ذَلِكَ لَكُمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بينكم، بمعنى رسخوا السلام بينكم وعيشوا فيه معا".