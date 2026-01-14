تفاصيل جديدة حول الغاء منح العراقيين التاشيرة الأميركية

وبحسب مذكرة داخلية لوزارة الخارجية، اطّلعت عليها " نيوز ديجيتال"، جرى توجيه القنصليات الأميركية إلى رفض طلبات التأشيرات استنادا إلى القوانين الحالية، إلى حين الانتهاء من إعادة تقييم شاملة لإجراءات الفحص والتدقيق.وتشمل قائمة الدول المشمولة بالقرار كلا من الصومال وروسيا وأفغانستان والبرازيل وإيران والعراق ومصر ونيجيريا وتايلاند واليمن، إلى جانب دول أخرى.وأشارت الشبكة إلى أن التعليق سيبدأ اعتبارا من 21 كانون الثاني، وسيستمر إلى أجل غير مسمى، إلى حين استكمال مراجعة سياسات معالجة طلبات التأشيرات.وذكرت فوكس نيوز أن "الصومال خضعت لتدقيق متزايد من قبل السلطات الفيدرالية الأميركية، على خلفية قضية احتيال واسعة كُشف عنها في ولاية ، تتعلق بإساءة استخدام برامج المساعدات الممولة من دافعي ، وكان عدد من المتورطين فيها من أصول صومالية".وفي تشرين الثاني 2025، أرسلت وزارة الخارجية تعميما إلى بعثاتها حول العالم، طالبت فيه القنصليات بتطبيق قواعد أكثر تشددا بموجب ما يُعرف ببند “العبء العام” في .وتنص التوجيهات الجديدة على رفض التأشيرات للمتقدمين الذين يُعتقد أنهم قد يعتمدون على المساعدات الحكومية، مع الأخذ في الاعتبار عوامل عدة، من بينها الحالة الصحية والعمر وإتقان اللغة والوضع المالي، وحتى احتمال الحاجة إلى رعاية طبية طويلة الأمد.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، تومي بيغوت، في بيان: إن الوزارة "ستستخدم صلاحياتها القانونية الراسخة لاعتبار بعض المتقدمين غير مؤهلين للهجرة إذا كان من المرجح أن يصبحوا عبئاً على أو يستغلوا سخاء الشعب الأميركي".وأضاف أن "الهجرة من هذه الدول الـ75 ستُعلّق مؤقتا ريثما تُعاد مراجعة إجراءات الهجرة، بهدف منع دخول أجانب قد يعتمدون على برامج الرعاية والمساعدات العامة".