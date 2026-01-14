Alsumaria Tv
ايران هددت بقصفها.. ما هي القواعد الأميركية في الشرق الأوسط؟

دوليات

2026-01-14 | 10:19
السومرية نيوز – دولي
ايران هددت بقصفها.. ما هي القواعد الأميركية في الشرق الأوسط؟
1,087 شوهد

السومرية نيوز – دولي
هددت إيران بضرب القواعد الأمريكية في المنطقة في حالة تعرضها لهجوم من واشنطن، وذلك بعد أن دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإيرانيين إلى مواصلة الاحتجاجات وقال إن "المساعدة في الطريق".

وفيما يلي أهم القواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط:
- البحرين
مقر قيادة الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، الذي يشمل نطاق مسؤوليته الخليج والبحر الأحمر وبحر العرب وأجزاء من المحيط الهندي.
- قطر
قاعدة العديد الجوية التي تبلغ مساحتها 24 هكتارا في الصحراء خارج العاصمة الدوحة، وهي المقر المتقدم للقيادة المركزية الأمريكية التي تدير العمليات العسكرية الأمريكية في مساحة شاسعة من الأراضي الممتدة من مصر غربا إلى قازاخستان شرقا. وتضم أكبر قاعدة أمريكية في الشرق الأوسط حوالي 10 آلاف جندي.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية في كانون الثاني إنها فتحت مع شركائها الإقليميين خلية تنسيق جديدة في قاعدة العديد لتعزيز الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل.
وأضافت أن الخلية الجديدة ستحسن من آلية تنسيق القوات الإقليمية وتقاسم مسؤوليات الدفاع الجوي والصاروخي في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
-الكويت
تشمل عددا من المنشآت العسكرية مترامية الأطراف معسكر عريفجان، المقر المتقدم للقيادة المركزية للجيش الأمريكي، وقاعدة علي السالم الجوية التي تبعد حوالي 40 كيلومترا عن الحدود العراقية والمعروفة باسم "الصخرة" بسبب بيئتها المعزولة والوعرة. تأسس معسكر بيورنج خلال حرب العراق عام 2003، وهو مركز انطلاق لوحدات الجيش الأمريكي التي تنتشر في العراق وسوريا، وفقا لموقع الجيش الأمريكي على الإنترنت.
-الامارات
تعتبر قاعدة الظفرة الجوية، الواقعة جنوب العاصمة الإماراتية أبوظبي، والتي تتشاركها مع القوات الجوية الإماراتية، مركزا مهما للقوات الجوية الأمريكية التي دعمت المهام الرئيسية ضد تنظيم الدولة الإسلامية، بالإضافة إلى عمليات نشر قوات الاستطلاع في جميع أنحاء المنطقة، وفقا للقيادة المركزية للقوات الجوية الأمريكية.
رغم أن ميناء جبل علي في دبي ليس قاعدة عسكرية رسمية، إلا أنه أكبر ميناء للبحرية الأمريكية في الشرق الأوسط ويستضيف بانتظام حاملات طائرات أمريكية وغيرها من السفن.
- العراق
تحتفظ الولايات المتحدة بوجودها في قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار الغربية لدعم قوات الأمن العراقية والمساهمة في مهمة حلف شمال الأطلسي، وفقا للبيت الأبيض.
استهدفت الضربات الصاروخية الإيرانية القاعدة في عام 2020، انتقاما لمقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني على يد الولايات المتحدة.
تقع قاعدة أربيل الجوية في إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق، وهي بمثابة مركز للقوات الأمريكية وقوات التحالف التي تجري تدريبات ومناورات قتالية. وتدعم القاعدة الجهود العسكرية الأمريكية من خلال توفير موقع آمن للتدريب وتبادل المعلومات الاستخباراتية والتنسيق اللوجستي في شمال العراق، وفقا لتقرير أصدرته مكتبة الكونجرس في 2024.
-السعودية
يعمل الجنود الأمريكيون في السعودية، الذين بلغ عددهم 2321 جنديا في عام 2024 وفقا لرسالة من البيت الأبيض، بالتنسيق مع الحكومة السعودية، حيث يوفرون قدرات الدفاع الجوي والصاروخي ويدعمون تشغيل الطائرات العسكرية الأمريكية.
ويتمركز بعضهم على بعد 60 كيلومترا تقريبا جنوب الرياض، في قاعدة الأمير سلطان الجوية، التي تدعم أصول الدفاع الجوي للجيش الأمريكي بما في ذلك بطاريات صواريخ باتريوت ومنظومة ثاد.
-الأردن
تقع قاعدة موفق السلطي الجوية في الأزرق، على بعد 100 كيلومتر شمال شرق العاصمة عمّان، وتستضيف القاعدة الجناح الجوي الاستكشافي 332 التابع للقوات الجوية الأمريكية في القوات الجوية المركزية الأمريكية، والذي يشارك في مهام في جميع أنحاء الشام، وفقا لتقرير صدر في مكتبة الكونجرس.
- تركيا
تدير تركيا والولايات المتحدة قاعدة إنجرليك الجوية بشكل مشترك في إقليم أضنة الجنوبي. وتضم في القاعدة رؤوسا نووية أمريكية واستُخدمت لدعم التحالف الدولي الذي يحارب تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق. وتضم القاعدة 1465 من الجنود الأمريكيين المتمركزين في تركيا.
>> تابع قناة السومرية على منصةX 
اخترنا لك
إيران في رسالة لغوتيريش: الاحتجاجات تعرضت للتخريب من قبل عناصر إرهابية
14:44 | 2026-01-14
إعلام "عبري": أمريكا ستبلغ إسرائيل بموعد العملية في إيران
14:38 | 2026-01-14
دولة أوروبية تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران فورا
14:24 | 2026-01-14
البرلمان الأوروبي يرد على تصريحات ترامب بشأن غرينلاند
14:19 | 2026-01-14
بيان لمجموعة السبع بشأن تطورات الاحتجاجات في إيران
13:51 | 2026-01-14
الشرع يوجه اتهاما لـ"قسد": هاجمتنا في حلب وحاولت عرقلة التحرير
13:29 | 2026-01-14

