الفصائل والقوى الفلسطينية تتفق على تشكيل لجنة انتقالية لإدارة غزة

وذكر بيان صدر عقب اجتماع عُقد الأربعاء في القاهرة بدعوة من وبرعاية ، أن الاجتماع يأتي استكمالا لجهود الوسطاء في مصر وقطر وتركيا، بهدف دفع تنفيذ المراحل المتبقية من اتفاق وقف إطلاق النار وفق خطة الرئيس الأميركي ، ومعالجة التداعيات الإنسانية للحرب على قطاع ، إلى جانب توحيد الفلسطينية في هذه المرحلة.وأكدت الفصائل "تقديرها للجهود التي تبذلها والوسطاء الإقليميون لدعم الشعب الفلسطيني، مشددة على التزامها الكامل بمواصلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بجميع مراحله".كما أعلن المجتمعون دعمهم لجهود الوسطاء في تشكيل لجنة وطنية فلسطينية انتقالية لإدارة شؤون قطاع غزة، بما يضمن تسلمها الفوري لكامل المسؤوليات المرتبطة بتسيير الحياة اليومية وتقديم الخدمات الأساسية، بالتعاون مع مجلس السلام واللجنة التنفيذية الدولية التابعة له للإشراف على قبول وتنفيذ عمليات إعادة إعمار القطاع.ودعا البيان مجلس السلام، بالتنسيق مع الوسطاء، إلى ممارسة الضغوط على لوقف العمليات العسكرية، وفتح المعابر، والسماح بإدخال المساعدات إلى جميع مناطق القطاع، إضافة إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي، بما يسهم في استعادة الهدوء وتهيئة الظروف للتعافي المبكر وإعادة الإعمار.