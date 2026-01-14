رويترز: مقاتلون أكراد حاولوا دخول إيران من العراق

وذكرت المصادر الثلاثة، التي اشترطت عدم نشر أسمائها ومن بينها مسؤول إيراني رفيع المستوى، أن "جهاز المخابرات التركي حذر الحرس الثوري الإيراني من عبور مقاتلين أكراد الحدود في الأيام القليلة الماضية".وقال المسؤول الإيراني، إن "الحرس الثوري اشتبك مع المقاتلين الأكراد، الذين قال إنهم يسعون إلى زعزعة الاستقرار واستغلال الاحتجاجات، وتمكن الحرس الثوري من قمع موجات سابقة من الاضطرابات في ".ولم يعلق جهاز المخابرات أو الرئاسة التركية على الأمر حتى الآن، وتعد المسلحين الأكراد في شمال إرهابيين، وحذرت في الأيام القليلة الماضية من أن أي تدخل أجنبي في إيران سيؤدي إلى تفاقم الأزمات في المنطقة.وأضاف المسؤول الإيراني أن "المقاتلين أُرسلوا من العراق وتركيا، وأن طلبت من هاتين الدولتين وقف أي نقل للمقاتلين أو الأسلحة إلى إيران".وقالت منظمة حقوقية إن "2600 شخص قتلوا في الأيام القليلة الماضية في حملة قمع للمتظاهرين الإيرانيين المعارضين لحكم رجال الدين في الجمهورية الإسلامية".