خريطة أمريكية لاستهداف 50 موقعا إيرانيا

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن المنظمة غير الربحية، التي تتخذ من مقرا، قولها إنها "قامت بتجميع ملف يحتوي على 50 هدفا وسلمته لممثلي صباح يوم الاثنين".ويتضمن الملف، وفق الصحيفة، معلومات عن بنية تحتية "مخفية" في أنحاء ، تعمل كشبكة قيادية رئيسية تنسق بين "الاستخبارات وأنشطة الشرطة والعمليات النفسية". كما تشمل القائمة المزعومة 23 قاعدة إقليمية لقوات "الباسيج" التابعة للحرس الثوري، موزعة على 22 منطقة بلدية في طهران.جاءت هذه الخطوة بالتزامن مع حث الرئيس ، يوم الثلاثاء، المتظاهرين في على "مواصلة احتجاجاتهم والاستيلاء على مؤسسات السلطة"، وكتب على شبكته الاجتماعية "تروث سوشيال": "المساعدة في الطريق"، في إشارة إلى وعده بتقديم الدعم للمحتجين.