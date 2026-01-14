بريطانيا تسحب أفرادها من القواعد العسكرية بقطر

وذكرت رويترز ان " سحبت أفرادها من القواعد العسكرية بقطر".وجاء ذلك بعدما أعلنت ، اليوم الاربعاء، عن مغادرة بعض الأفراد من قاعدة العديد بسبب توترات إقليمية.