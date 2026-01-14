‏ كم ستدفع الولايات المتحدة لشراء غرينلاند؟

وأشارت القناة، مستشهدة بمصادرها المطلعين على التخطيط المقابل في الأمريكي، إلى أنه "تم إشراك خبراء وعلماء ومسؤولين أمريكيين سابقين في تقييم سعر "، لافتين إلى أن "شراء هذه الجزيرة ضروري للولايات المتحدة من أجل إنشاء منطقة عازلة استراتيجية في ضد منافسي الرئيسيين"(روسيا والصين).من جهته، أعلن مرارا عن ضرورة انضمام غرينلاند إلى ، ففي ولايته الأولى كرئيس للدولة، اقترح شراء غرينلاند، وفي مارس 2025 أعرب عن ثقته بإمكانية ضمها.وفي سياق متصل، شكك نائب رئيس سابقا في حق في السيطرة على الجزيرة وصرح بأنه يجب أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة. وفي وقت لاحق، صرح ترامب بأن دفاع غرينلاند يتكون من "فريقين".وأشار إلى أن أو يمكن أن "تأخذ" الجزيرة إذا لم تفعل الولايات المتحدة ذلك.يذكر أن غرينلاند تعد جزءا من الدنمارك كإقليم يتمتع بالحكم الذاتي. في عام 1951، وقعت وكوبنهاغن معاهدة لحماية غرينلاند بالإضافة إلى الالتزامات التحالفية بموجب حلف " ".