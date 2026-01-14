من هو الجواز العربي الأقوى في العالم؟

وأفاد تقرير "مؤشر هينلي لجوازات السفر"، لقوة جوازات السفر التي تقاس بعدد الدول التي يسمح لحامل الجواز بدخولها بدون تأشيرة، بأن جوازات السفر الثلاثة الأولى ضمن القائمة تعود لدول آسيوية: في المرتبة الأولى، وتعادلت وكوريا الجنوبية في المرتبة الثانية.ويتمتع حاملوا جواز سفر سنغافورة بإمكانية دخول 192 وجهة، فيما تأتي اليابان وكوريا الجنوبية خلف سنغافورة مباشرة مع إمكانية دخول 188 وجهة من دون تأشيرة.ويحسب مؤشر هينلي الدول التي حصلت على نفس النتيجة كمرتبة واحدة في تصنيفه.لذلك تتشارك خمس دول أوروبية المركز الثالث، وهي: ، ولوكسمبورغ، وإسبانيا، والسويد، وسويسرا، وجميعها تتيح دخول 186 وجهة من دون تأشيرة.كما أن المرتبة الرابعة تعتبر أوروبية، حيث تضم الدول التالية، وجميعها تتيح دخول 185 وجهة: ، وبلجيكا، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، واليونان، وإيرلندا، وإيطاليا، وهولندا، والنرويج.أما المرتبة الخامسة، بنتيجة 184 وجهة، فتشغلها دولة عربية، وهي الإمارات، إلى جانب كل من هنغاريا، والبرتغال، وسلوفاكيا، وسلوفينيا.وعادت إلى المرتبة العاشرة بنتيجة 179، بعد أن خرجت لفترة وجيزة من قائمة العشرة الأوائل للمرة الأولى في أواخر عام 2025.هذا وتقدمت بخمسة مراكز في تصنيف عام 2026 للدول صاحبة "أقوى جوازات السفر"، لتحتل المرتبة 46، بينما تذيلت القائمة بنتيجة السماح لجواز سفرها فقط بدخول 25 دولة.