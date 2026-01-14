وقال الشرع في كلمة له، "تنظيم قسد هاجمنا في حلب وحاول عرقلة معركة التحرير ثم توسّع إلى مناطق استراتيجية بالمدينة".

وأضاف أن "تنظيم "بي كي كي" يريد حرمان الأكراد في من فرص التنمية"، مردفا "أدفع بكل طاقتي حتى تكون حقوق الأكراد مصانة لأنهم جزء من المجتمع السوري".

وكانت "قسد" قالت، في بيان اليوم الأربعاء، إن مناطق دير حافر ومسكنة وسد تشرين، تشهد تصعيدا عسكريا متواصلا في ظل ما وصفته بـ"عدوان مكثف تنفذه فصائل دمشق".